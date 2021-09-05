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İtalya'dan flaş Taliban açıklaması: Tanıma pek olası değil

AA |  05 Eylül 2021 Pazar - 0:50 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 0:50

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'da Taliban'ın kuracağı hükümetin tanımasının pek olası olmadığını söyledi.


Afganistan gündemiyle Özbekistan, Tacikistan, Katar ve Pakistan'ı  kapsayan seyahatine çıkan Di Maio, Il Fatto Quotidiano gazetesinin etkinliğine  Katar’dan video bağlantıyla katılarak değerlendirmelerde bulundu.
 
Afganistan'da yeni dönemde Taliban'ın kuracağı hükümetle ilişkilerin  nasıl olacağına yönelik bir soruya Di Maio, "Gerçekçi olmak gerekirse Afgan  hükümetinin tanındığını göreceğimizi sanmıyorum. Tanıma pek olası değil."  yanıtını verdi.
 
 Di Maio, Çin ve Rusya’nın da bu konuda temkinli olduğunu belirterek,  Afganistan'da Tacik bileşenler, Pençşir ve diğer partilerin de içinde olduğu  kapsayıcı bir hükümete ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
 
İtalyan bakan, Afganistan'ın teröristlerin rahatça hareket edebileceği  bir yer olmaması gerektiğini de vurguladı.
 
Afgan halkını desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Di Maio,  Birleşmiş Milletler (BM) ve BM kuruluşlarının, insani yardım için Afganistan’da  sivillere ulaşmasının garanti altına alınması gerektiğini kaydetti.
 
Kabil büyükelçiliklerini yeniden açmak için yeterli güvenlik  koşullarının mevcut olmadığına işaret eden Di Maio, İtalya'nın Kabil  Büyükelçiliğinin diğer Batılı ülkelerin yaptığı gibi Katar'ın başkenti Doha'dan  hizmet vermesinin ağırlık kazandığını aktardı.
 
Avrupa Birliği (AB) içinde tartışma konusu olan "Avrupa ordusu"  fikrine ilişkin Di Maio, "İtalya, bir Avrupa ordusunun kurulmasından yanadır.  Avrupa savunma mekanizması konusu çok daha önce ele alınması gerekirdi."  ifadelerini kullandı.
 
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması  çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle  başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta  Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde  kontrolüne almıştı. ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini  tamamlamıştı.
 
  
 

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