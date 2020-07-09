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İtalya'dan flaş karar! Yasaklandı

AA |  09 Temmuz 2020 Perşembe - 22:36 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 22:36

İtalya, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında risk arz eden 13 ülkeden İtalya'ya girişleri ve transit geçişleri yasakladı.


Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 14 günde  Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey  Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ya da  bu ülkelerden transit geçiş yapan kişilere, İtalya'ya giriş ve transit geçiş  yasağı getirildi.
 
Ayrıca, uygun düzeyde sağlık koruması sağlanıncaya kadar bu ülkelerle  karşılıklı doğrudan ve dolaylı tüm uçuşlar askıya alındı.
 
Kovid-19 nedeniyle son 4 ayda 34 bin 926 kişinin hayatını kaybettiği  İtalya'da, mayıs ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine girilmiş, 1  Temmuz'dan itibaren de Avrupa Birliği'nin kararıyla uyumlu şekilde bazı ülkelere  sınırlar açılmıştı.
 
Hafta başında Bangladeş'in başkenti Dakka'dan gelen bir uçaktaki bazı  yolcularda Kovid-19'a rastlanmıştı.        
 

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