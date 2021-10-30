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İtalya'dan Erdoğan-Draghi görüşmesine ilişkin açıklama

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 22:49 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 22:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin görüşmesinde, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkileri, Afgan krizi, Akdeniz'de istikrar ve Libya konularının ele alındığı bildirildi.


İtalya Başbakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Draghi arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
 
Açıklamada, iki liderin G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri belirtilerek, "İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nın gündemindeki küresel zorluklar ile ikili ortaklıklar ve bunu daha güçlendirme fırsatlarına odaklanıldı. AB-Türkiye ilişkileri, Afgan krizi, Akdeniz’de istikrar ve özellikle Libya içi siyasi süreçteki gelişmeler yapıcı görüş alışverişinin merkezinde yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya
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