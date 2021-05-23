İtalya’nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde bulunan Verbania kentinde 11 kişiyi taşıyan teleferik, düştü. Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattındaki kazanın teleferiğin bağlı olduğu kabloların kopması sonucu meydana geldiği ifade edildi. İtalya medyası kazada en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İtalya’nın itfaiye ve kurtarma hizmeti kurumu Vigili de Fuoco’nun paylaşımında ise kazanın meydana geldiği bölgeye ambulans helikopter sevk edildiği ifade edildi.
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İtalya’da teleferik kazası: 9 ölü
DHA | 23 Mayıs 2021 Pazar - 17:21 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 17:21