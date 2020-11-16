İtalya’da Stromboli yanardağında patlama.İtalya’nın Stromboli adasında bulunan, adayla anı isme sahip yanardağda patlama meydana geldi. Etna Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, patlama sonucu yanardağda büyük bir kül bulutunun oluştuğu ve adada kül yağmurunun gerçekleştiği bildirildi. Gözlemevi, yanardağın hareketlerinin izlenmeye devam edileceğini belirtti.