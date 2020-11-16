16 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.293 0.13 EURO 9,1480 0.67
USD 7,7120 0.41 ALTIN 467,610 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

İtalya’da Stromboli yanardağında patlama

DHA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 19:46 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 19:46

İtalya’nın Stromboli adasında bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlama sonrası kül yağmuru yaşandı.


İtalya’da Stromboli yanardağında patlama.İtalya’nın Stromboli adasında bulunan, adayla anı isme sahip yanardağda patlama meydana geldi. Etna Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, patlama sonucu yanardağda büyük bir kül bulutunun oluştuğu ve adada kül yağmurunun gerçekleştiği bildirildi. Gözlemevi, yanardağın hareketlerinin izlenmeye devam edileceğini belirtti.

ETİKETLER

italya yanardağ kül
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.