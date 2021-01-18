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İtalya'da son 24 saatte 8 bin 825 yeni vaka

18 Ocak 2021 Pazartesi - 21:32 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 21:33

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 825 yeni vaka kaydedildi.


Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 158 bin 674 testte 8 bin 825 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 390 bin 102'ye çıktı.
 
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 547 bin 59'a geriledi.
 
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünkü gibi bugün de 377 artarak, 82 bin 554'e yükseldi.
 
İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 763 artışla 1 milyon 760 bin 489'a ulaştı.
 
Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugüne kadar, aşılananların sayısı 1 milyon 153 bin 501 oldu.

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