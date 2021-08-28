İtalya'da son 24 saatte 6 bin 860 Kovid-19 vakası kaydedildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 293 bin 464 testte 6 bin 860 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 524 bin 292'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 139 bin 428 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 54 artarak 129 bin 56'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 494 artışla 4 milyon 255 bin 808'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 76 milyon 888 bin 851 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 301 bin 764 oldu.