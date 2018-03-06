İtalya'da Renzi görevinden istifa etti

Eski İtalya Başbakanı ve merkez solda yer alan Demokrat Parti'nin genel başkanı Matteo Renzi, seçim sonuçlarının ardından partideki görevinden istifa etti.

Partinin başına geldiğinde henüz 39 yaşında olan ve İtalya 'nın en genç başbakanı ünvanını kazanan Renzi, partisinin seçimde yaşadığı yenilginin ardından istifasını sundu.

Dün gerçekleşen seçimlerde Demokrat Parti 'nin öncülük ettiği merkez sol koalisyon yüzde 22 oy alırken, içinde aşırı sağcı Kuzey Ligi Partisi'nin de yer aldığı sağ koalisyon yüzde 37 oranında oy kazanmışı.

Popülist 'Beş Yıldız Hareketi' ise yüzde 32 oranını yakalamıştı.

Mevcut koalisyonun en büyük ortağı olan Demokrat Parti'nin aldığı sonuç, kimi çevreler tarafından hezimet olarak nitelendirilmişti.