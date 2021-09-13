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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bine yaklaştı

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 0:48 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 0:48

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 267 bin 358 testte 4 bin 664 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 606 bin 413'e ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 127 bin 334 olarak kaydedildi.
 
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak 129 bin 919'a yükseldi.
 
İyileşenlerin sayısı da 4 bin 922 artışla 4 milyon 349 bin 160'a ulaştı.
 
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 843 bin 310 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 879 bin 255 oldu.

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İtalya koronavirüs salgın
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