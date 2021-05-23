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İtalya'da Kovid-19'da yılbaşından beri en düşük günlük ölüm sayısı

AA |  23 Mayıs 2021 Pazar - 20:08 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 20:08

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 179  bin 391 testte, 3 bin 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının  başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 192 bin 183'e  ulaştı.
 
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 281 bin 92’ye, yoğun bakımdakilerin  sayısı 1410'a geriledi.
 
İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72  artarak, 125 bin 225'e yükseldi. Böylelikle yılbaşından beri en düşük günlük ölüm  sayısı kaydedildi.
 
İyileşenler ise 6 bin 573 artışla 3 milyon 785 bin 866'ya ulaştı.
 
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de  başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 30 milyon 654 bin 487  oldu. Aşılananların 10 milyon 84 bin 775'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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İtalya koronavirüs salgın
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