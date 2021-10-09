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İtalya'da koronavirüste yeni dönem başlıyor! 11 Ekim'den itibaren...

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 21:41 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 21:41

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle kapasiteleri sınırlandırılan tiyatro, sinema ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler, 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren tam kapasiteyle hizmet verecek.


Salgında vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği ülkede, sosyal  hayatta normale dönüşe yönelik adımlar devam ediliyor.
 
Bakanlar Kurulunun dün aldığı ve bugün resmi gazetede de yayımlanan  kararla, tiyatro, sinema ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler 11 Ekim  Pazartesi gününden itibaren tam kapasiteyle hizmet vermeye geri dönecek.
 
Aynı kararla gece kulüpleri ve diskotek gibi eğlence yerlerinin de  kapalı alanlarında yüzde 50, açık alanlarında yüzde 75 kapasiteyle yeniden  açılması kararlaştırıldı.
 
Statlarda da seyirci kapasitesi, yüzde 50'den yüzde 75'e çıkarılacak.
 
Söz konusu yerlerde içeri alınacak izleyicilerde, salgınla mücadele  kapsamında çıkarılan; aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde  Kovid-19'u atlatmış olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası olması  gerekecek.
 
Koronavirüs Bilim-Teknik Komitesi (CTS) de hükümete tiyatro ve  sinemalarda kapasitenin yüzde 80’e çıkarılmasını tavsiye etmişti.
 
Ülkede son 24 saatte 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 3  bin 23 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
 
İtalya'da salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana 131 bin 228 kişi  yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 4 milyon 695 bin 291'i buldu.
 

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