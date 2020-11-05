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İtalya'da korkunç rakam! Ölü sayısı 40 bini geçti

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 21:13 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 21:13

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 445 artarak 40 bin 192'ye yükseldi.


Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 bin  505 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu sayı, salgın başladığı şubattan bu yana  ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
 
Salgının başından beri virüs bulaşan kişi sayısı ise toplam 824 bin  879'a ulaştı.  
 
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 472 bin 348'e, yoğun bakımda tedavi  görenlerin sayısı da 2 bin 391'e yükseldi. 
 
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 445 artarak, 40 bin  192’ye çıktı. Günlük ölüm sayısı, 474 olan 2 Mayıs'tan bu yana ilk kez 400’ü  aştı.  
 
İyileşenlerin sayısı da 4 bin 961 artarak, 312 bin 339 oldu. 
 
Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof.  Gianni Rezza, "Bugünün verileri iyiye gitmiyor. 34 bin 500 yeni vaka iyiye işaret  değil. Aynı şekilde 445 ölüm de çok. Son günlerde stabil seyir var gibiydi ama  bugünün verileri yine yükseliyor. Bu bize, virüsün küresel çapta devam ettiğini  ve onu durdurmak gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.  
 
Ülkede yeni tedbirler tartışma konusu oldu 
 
Ülkede vaka ve ölüm sayılarındaki yükseliş devam ederken, Başbakan  Giuseppe Conte’nin salgını kontrol altına almak için açıkladığı ülkeyi sarı  (orta), turuncu (orta-yüksek) ve kırmızı (çok yüksek) olmak üzere 3 risk  kategorisine ayıran yeni kararname tartışma konusu oldu. 
 
Yeni kararnameye göre vaka sayısının çokluğu, virüsün yayılma hızının  yüksekliği ve hastane kapasitelerinin zorlanması dolayısıyla kırmızı ile en  yüksek riskli kategoride değerlendirilen Lombardiya ve Piyemonte bölge başkanları  karara tepki gösterdi.  
 
Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio, kararı "kabul  edilemez" olarak nitelerken, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana  de "hükümetin 10 gün öncesinin verileriyle anlaşılmaz kararlar aldığını" savundu.   
 
Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise bölge yönetimlerine verilerin  ciddiyetini görmezden gelmemeye ve sorumlu davranmaya çağırarak, "Polemik zamanı  değil." mesajı verdi.

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İtalya koronavirüs salgın
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