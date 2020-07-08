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İtalya'da flaş corona virüs gelişmesi: Hasta kalmadı

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 22:01 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 22:01

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı kentlerden Bergamo'daki Papa 23. Jean Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde virüsten tedavi gören kimse kalmadı.


İtalyan ANSA ajansında çıkan habere göre, Kovid-19 teşhisi konulan ilk  hastanın 23 Şubat’ta başvurduğu Bergamo’daki hastanede, 137 gün sonra yoğun bakım  ünitesinde hiç Kovid-19 hastası kalmadı.  
 
Doktor, hemşire, sağlık çalışanı, temizlik görevlilerden oluşan 400  kadar hastane çalışanı, yoğun bakımda hiç Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmaması  sebebiyle önce ölenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından da  elde ettikleri bu sonucu alkışladı.   
 
İtalya'da salgının en çok etkilediği kuzeydeki Lombardiya bölgesinin  kenti Bergamo'da bugüne kadar 14 bin 588 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.  Bergamo, ülke genelinde de en çok vaka görülen 4. şehir durumunda.
 
Salgının bir dönem merkez üssü olan Bergamo, binlerce cenazenin askeri  kamyonlarla taşındığı görüntülerle gündeme gelmişti.  
 
Öte yandan, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin günlük  açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti.  Salgının görüldüğü 4 ayı aşkın sürede Kovid-19’dan ölenlerin toplam sayısı ise 34  bin 914'e yükseldi.
 
Ülkede son 24 saatte 193 yeni vaka kaydedilirken, Kovid-19  bulaşanların sayısı ise 242 bin 149'a ulaştı.
 

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