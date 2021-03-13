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İtalya'da Etna yanardağı yeniden harekete geçti

AA |  13 Mart 2021 Cumartesi - 0:04 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 0:04

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, lav ve kül püskürttü. İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, sabah yerel saatle 08.40'ta son 25 gündeki 12'nci patlamanın yaşandığını bildirdi.


Patlamalar sonucunda dağın yamaçlarında lav akışı meydana geldiği, dağın şiddetli biçimde kül püskürtmesiyle deniz seviyesinden 6 kilometre yüksekliğe kadar kül bulutu oluştuğu gözlendi.
 
Dağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de kül yağdı.  
 
Etna'da halihazırda 4 kraterin aktif halde olduğu, son 12 volkanik faaliyetin tamamının güneydoğu kraterinde yaşandığı öğrenildi.
 
Uçuşlar durduruldu
 
Basında yer alan haberlerde, yanardağın önceki faaliyetleri sırasında tedbiren uçuşların durdurulduğu Katanya Havaalanı'nın çalışmaya devam ettiği belirtildi.

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İtalya Etna lav
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