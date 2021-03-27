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İtalya'da deprem! En az 7 ülkede hissedildi

27 Mart 2021 Cumartesi - 17:25 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 17:27

Adriyatik Denizi'nin İtalya açıklarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, en az yedi ülkede hissedildi. Depremin merkez üssü, İtalya'nın Vieste ilçesine 68 kilometre mesafede.


Adriyatik Denizi'nde bugün yerel saatle 14.47'de bir deprem meydana geldi.
 
5.9 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, İtalya'nın Vieste ilçesine 68 kilometre mesafede. Yerin iki kilometre altında gerçekleşen depremin, Adriyatik'in diğer kıyısındaki Hırvatistan'a uzaklığı ise, 120 kilometre.
 
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, deprem İtalya ve Hırvatistan'ın yanı sıra Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Yunanistan ve Slovenya gibi ülkelerde de hissedildi.
 
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak verdi.

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