13 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.399 3.13 EURO 7,8100 0.63
USD 6,8620 0.00 ALTIN 398,890 0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 34 bini geçti

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 19:09 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 19:09

İtalya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 34 bin 967'ye yükseldi.


Ülkede yaklaşık 5 aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler,  Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.  
 
Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 13 bin 157'ye geriledi. Bugüne  kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 230 oldu. Son 24 saatte 169  yeni vaka kaydedildi.
 
İyileşenlerin sayısı bugün 178'lik artışla 195 bin 106'e çıktı. 
 
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 13 artarak  34 bin 967'ye yükseldi.  
 
Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 962 bin 744 test yapıldı.
 
Öte yandan, ülkede salgının en çok etkilediği kuzeydeki Lombardiya  Bölgesi'nde Kovid-19'dan ölenlerin yakınlarının kurduğu "Şikayet ediyoruz (Noi  denunceremo)" isimli oluşum, bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen  ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Ròbert Ragnar Spano'ya birer mektup  göndererek, Lombardiya'daki suç duyurularına yönelik soruşturmaların  denetlenmesini talep etti.
 
Söz konusu grup, 10 Haziran'da Bergamo kentinde Cumhuriyet  Başsavcılığına giderek yaklaşık 50 suç duyurusu dosyası sunmuştu. 
 

ETİKETLER

corona virüs İtalya Kovid-19
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.