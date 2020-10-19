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İtalya'da corona virüse yönelik yeni tedbirler getirdi

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 1:52 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 1:52

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi.


Kovid-19 salgınında yeni vaka eğrisinin son günlerde hızlı şekilde  yükseldiği İtalya'da Başbakan Conte, kamuoyunda bir süredir beklenen önlemlere  dair başbakanlık sarayı Chigi'de basın toplantısı düzenledi.  
 
Conte, yeni tedbirlerin Avrupa ve İtalya'yı ciddi şekilde etkileyen  salgının yeni dalgasıyla mücadele etmek için olduğunu belirterek, "Zaman  kaybedemeyiz. Ekonomiyi ciddi şekilde tehlikeyi atabilecek genel bir karantinadan  kaçınmak için önlemler almalıyız." dedi.
 
Conte, ülke genelinde restoran, bar, kafe, dondurmacı gibi  işletmelerin 05.00 ile 00.00 arasında açık olabileceğini ancak, masalarda en  fazla 6 kişi oturabileceğini, evlere servisin devam edeceğini söyledi.
 
Yerel yönetimlerin kalabalıkların oluşmasını engelleyecek adımlar  atabileceğine işaret eden Conte, "Belediye başkanları, toplanma mekanları olan  cadde ve meydanların saat 21.00'den sonra halka kapatılması talimatını  verebilecek." diye konuştu.
 
Conte, yerel fuar, kermes gibi etkinliklerin yasaklandığını, sadece  ulusal ve uluslararası boyuttaki fuarlara izin verileceğini belirtti.
 
Başbakan, amatör düzeyde fiziksel temas içeren her türlü spor  faaliyetinin yasak olduğunu, havuz ve spor salonlarının önceden belirlenen  kurallara uymaları için bir hafta süre verdiklerini kaydetti.
 
Conte, ilkokullarda yüz yüze eğitim devam edeceğini, lise, teknik lise  ve üniversitelerde ise daha esnek saatler ve uzaktan eğitim modellerinin  uygulanacağını söyledi.
 
Salgının bu yeni dalgasına yönelik stratejilerinin, bahar aylarındaki  gibi olmayacağını dile getiren Başbakan Conte, sağlık sektöründeki imkan ve  kabiliyetlerini arttırdıklarını, yoğun bakım ünitelerini 2’ye katladıklarını,  günde 20 milyon maske üretme kapasitesine eriştiklerine dikkati çekti.
 
Salgın başından bu yana sağlık sektörüne 4 milyar avro yatırım  yaptıklarını, Avrupa Birliği kurtarma fonundan da 9-10 milyar avroluk kaynak daha  aktarılacağını ifade etti.
 
Başbakan Conte, salgın eğrisindeki yükselişin endişe verici boyutta  olduğunu ifade ederken, kamuda da ciddi ölçüde akıllı ve uzaktan çalışma  sisteminin teşvik edileceğini aktardı.
 
En etkili önlemlerin vatandaşların alacağı önlemler olduğuna vurgu  yapan Giuseppe Conte, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına  uymanın hayati olduğunu belirtti.
 
Bu arada, hafta başından beri basında yer alan akşamları sokağa çıkma  yasağı gibi kısıtlayıcı uygulamanın, bugün açıklanan tedbirler arasında olmaması  dikkati çekti.
 
İtalya'da son 24 saatte 11 bin 705 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken,  bugünkü vaka sayısı, salgın başladığı 21 Şubat'tan beri ülke genelinde bir günde  kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

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İtalya corona virüs karantina
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