İtalya'da camiye kundaklama girişimi

Dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Padova'daki bir caminin giriş kapısını ateşe verdi.
Gece 02.00 civarında devriye gezen jandarma kuvvetlerinin, caminin giriş kapısını saran ateşi fark etmesi üzerine yangın çok büyümeden hızlı bir müdahaleyle söndürüldü.
Olay yerinde muhtemelen benzin olan ateş hızlandırıcı madde izlerine rastlandığını aktaran polis, olayın niteliğinin kundaklama olduğunu söyledi.
Caminin kapısının yanma sonucu hafif zarar gördüğü ve faillerin kimliğinin belirlenmesi için araştırma sürdürülüyor.