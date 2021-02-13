İtalya'da akılalmaz olay! Instagram’da görüp evleri soydular...

İtalya’da bir çetenin, ünlülerin Instagram hesaplarında paylaştıkları ev fotoğraflarını inceleyerek keşifte bulunup, ardından buraları soyması, sosyal medya kullanıcılarının daha dikkatli olması gerektiğini gösterdi. İtalya n polisi, Milano kentinde ünlülerin ve influencer’ların (sosyal medya fenomeni) Instagram’daki fotoğraflarını inceledikten sonra evlerini soyan ve “akrobat hırsızları” lakabıyla bilinen çete üyesi dört kişinin tutuklandığını açıkladı. Çetenin kurbanları arasında Inter’li futbolcu Eşref Hakimi, TV sunucusu Diletta Leotta ve influencer Eleonora Incardona da yer alıyor.

Her şeyi öğrendiler!

Hırsızların, Instagram paylaşımlarından ünlülerin evlerinin tam konumlarını, giriş - çıkış noktalarını ve güvenlik önlemlerinin zayıf olduğu alanları tespit ettikleri ve soygunları buna göre gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Hırsızlar, Instagram paylaşımlarından hedef aldıkları ünlülerin ne zaman evden çıktıklarını da öğreniyor ve soygun için uygun zamanı bekliyordu. Aralarında 17 yaşında bir gencin de bulunduğu hırsızların ilk soygunlarını geçen yıl 6 Haziran’da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Evlerden değerli eşyalar, saat ve mücevher çalan hırsızlar, evlerin duvarlarından tırmanma yetenekleri sebebiyle ‘akrobat hırsızlar’ olarak biliniyor.