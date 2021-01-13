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İtalya'da 2 bakan ve 1 bakan yardımcısı hükümetten çekildi

AA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 22:36 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 22:36

İtalya'da, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile Italia Viva'nın (Iv) oluşturduğu koalisyon hükümetinde, Iv'li 2 bakan ve 1 bakan yardımcısı hükümetten çekildiklerini açıkladı.


İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19)  etkilerini hafifletmek için aldığı kurtarma fonunun kullanımına yönelik Başbakan  Giuseppe Conte'yi son günlerde sert şekilde eleştiren ve hükümetten çekilmeyi  gündeme getirmesiyle hükümet krizine yol açan  Italia Viva (Iv) Partisinin lideri  Matteo Renzi, Temsilciler Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.
 
Renzi, kabinede görev alan Tarım ve Orman Politikaları Bakanı Teresa  Bellanova, Aile Bakanı Elena Bonetti ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Ivan  Scalfarotto’nun hükümetten çekildiklerine dair istifa mektuplarını başbakanlığa  gönderdiğini açıkladı.
 
Hükümet krizine ilişkin Renzi, "Bu kriz aylar öncesinden açılmış  durumda, bunu Italia Viva başlatmadı. Demokrasinin biçimleri vardır eğer  biçimlere saygı duyulmazsa o zaman birinin çıkıp 'Kral çıplak' deme cesaretine  sahip olması gerekir. İstifa etmek cesaret ve sorumluluk ister. Bir koltuğu  bırakmak statükoya yapışmaktan daha zor." dedi.
 
Renzi, krizin nasıl sonuçlanacağının Başbakan Conte'ye bağlı olduğunu,  parti olarak yine bu koalisyon dahilinde ya da muhalefette olmak üzere her şeyi  tartışmaya hazır olduklarını söyledi.
 
Bu krizle parlamentodaki sandalye sayısına göre güvenoyu alacak yeni  bir hükümet kurulmazsa erken seçim ihtimalinin de gündeme gelebileceği  hatırlatılan Renzi, "Seçimlere gitmeyi gerektirecek koşulların olduğuna  inanmıyorum. İtalya 2023'te sandığa gidecek. Şimdi gençlere nasıl istihdam  yaratabiliriz onunla ilgilenmeliyiz." diye konuştu.
 
Renzi, ülkenin sorunlarına odaklanılması ve bunların çözümüne yönelik  somut adımlar görmek istediklerini, siyasetin bunun için olduğunu kaydetti,  Başbakan Conte'yi demokratik olmamakla eleştirdi.
 
Koalisyon ortaklarından Renzi’ye tepki
 
Başbakan Conte liderliğindeki koalisyonun ortaklarından Renzi'nin  açıklamalarına tepki gösterildi.
 
PD Genel Sekreteri Andrea Orlando, Twitter hesabından, Iv'nin  hükümetten çekilme kararını değerlendirirken, "Birkaç kişinin yaptığı ama  bedelini hepimizin ödeyeceği ciddi bir hata." ifadesini kullandı.
 
M5S yetkilisi Fabio Massimo Castaldo da Twitter'dan, "Enerjimizi hep  birlikte sağlık, sosyal ve ekonomik krizinden çıkmak için kullanmak yerine Renzi  ciddi kriz açmayı tercih etti. İtalya'yı korumak için sayfayı çevirmeliyiz."  yorumunu yaptı.
 
Ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise  derhal erken seçim çağrısı yaptı. Ülkede yapılan son anketlerde, oy kaybı yaşasa  da Lig Partisi birinci parti konumunda bulunuyor.
 
Siyasi senaryolar
 
Kabinede 2 bakanı ve 1 bakan yardımcısı bulunan Iv’nin hükümetten  çekildiğini açıklaması, özellikle parlamentonun üst kanadı Senato'daki 18  senatörü, Conte liderliğindeki koalisyonun parlamentodaki çoğunluğu açısından  kilit önem taşıyordu.
 
Başbakan Conte ise bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada, kriz  çıkmamasını umduğunu ifade etmişti.
 
Renzi’nin Italia Viva’nın hükümetten çekileceğini duyurmasından sonra  gözler yeniden Başbakan Conte’nin nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi.
 
Siyasi senaryolarda, Başbakan Conte'nin bakanların istifasını askıya  alıp koalisyonun ilerlemesi için görüşmeler yapabileceği ya da Cumhurbaşkanı  Sergio Mattarella'ya giderek hükümetin istifasını verebileceği belirtiliyor.  Conte'nin istifa etmesi durumunda Cumhurbaşkanının yeni hükümet için siyasi  istişareleri başlatılması gündeme gelecek. Ülkede teknokrat bir hükümet kurulması  ya da erken seçimlere gidilmesi de diğer seçenekler arasında yer alıyor.
 
5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler  (LeU) ve Iv’nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, yine Conte liderliğindeki M5S ile  aşırı sağcı Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül  2019'da kurulmuştu.

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