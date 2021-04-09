İtalya Başbakanı'nın skandal sözleri peş peşe sert tepkiler

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İtalya n Büyükelçi Gaiani, Avrupa Birliği (AB) başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı na çağrıldı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya Başbakanı Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bugün kullandığı kabul edilemez ifadeler üzerine, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani'nin bu akşam derhal bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından İtalyan Büyükelçi Gaiani'ye, göreve atamayla gelmiş Draghi'nin, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin kuvvetle kınandığı, Türkiye-İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştırılamayan "bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınması"nın beklendiğinin vurgulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçiye, AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye’nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye-AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuz da bildirilmiştir."

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik sözlerini kınadı. Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyaset çi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İtalyanca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "İtalya'nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a 'diktatör' diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı'nın hadsiz açıklamasını kınıyorum. Diktatör arıyorsa dönsün tarihine baksın!"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Dünya 5’ten büyüktür” söylemi ile eski dünya düzenini ve sömürgeci zihniyeti gün yüzüne çıkaran, milletimiz tarafından seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler kullanan İtalya Başbakan’ı Draghi’yi kınıyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İtalya Başbakanının sarfettiği ifadeler kabul edilemez.Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında mesnetsiz açıklamalar yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi kınıyoruz."

AK Parti'den sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , "İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanımıza utanmadan “diktatör” diyorlar. Sonra da “ama göçmenler konusunda Erdoğan’la işbirliği yapmalıyız” diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur.

Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa’nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz ’in sularından çıkarın sonra konuşun!" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışına kesinlikle katılmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışını paylaşmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. (Avrupa) Komisyon Başkanı Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılanmadan dolayı çok büyük üzüntü duydum. Bu noktada yapılması gereken değerlendirme, onları kendi adlarıyla çağıralım, bu diktatörlere iş birliği yapmak için ihtiyaç var.

Onlara karşı, bakış açısındaki, görüşlerdeki, davranışlardaki, toplum vizyonundaki farklılıkları ifade etmek konusunda açık sözlü olmak gerek ve aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarını garanti etmek için iş birliğinden ziyade birlikte çalışmaya hazır olmak gerekir. Bence doğru bir denge bulmak gerekir."