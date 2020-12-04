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İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'a yönelik son tedbirleri açıkladı

AA |  04 Aralık 2020 Cuma - 0:32 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 0:32

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ocak ayında üçüncü dalga ile karşı karşıya kalmamak için 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar olan yılbaşı tatili dönemi için yeni kısıtlamalar getirmek durumunda kaldıklarını söyledi.


Conte, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyunda bir  süredir tartışma konusu olan yılbaşı dönemine ilişkin tedbirleri açıkladı.
 
Salgına karşı yeni bir genel kapanmadan kaçındıklarını ve aldıkları  tedbirlerin uygun önlemler olduğunu belirten Conte, bölgeleri risk seviyelerine  göre üç renge (kırmızı-turuncu-sarı) ayırdıkları kademeli tedbir sisteminin devam  edeceğini ifade etti.
 
Conte, yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı tatili döneminde virüsün  yayılmasının hız kazanabileceğine dikkati çekerek, "Pandeminin sonuna giden yol  halen uzun. Ocak ayında gelebilecek 3. dalga riskinden kaçınmalıyız ki olursa ilk  ve ikinci dalgadan daha az şiddetli olmaz. 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar daha  fazla kısıtlama içeren tedbirler getirmek zorundayız. Gardımızı düşürmemeliyiz.  Buna göre, zorunlu ve acil haller dışında 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar bölgeler  arasında seyahat etmek yasak. Ek olarak 25 ve 26 Aralık ile 1 Ocak'ta da  şehirlerarası seyahat yasak." diye konuştu.
 
Başbakan Conte, ülke genelinde gece 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan  sokağa çıkma yasağının, yılbaşı günü de 22.00-07.00 olmak üzere 6 Ocak'a kadar  süreceğini, ayrıca otellerin de yılbaşı akşamı özel eğlence programı  yapamayacağını belirtti.
 
Alışverişe herhangi bir limit koymak istemediklerini dile getiren  Conte, "Mağazalar, 4 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar akşam 21.00'e kadar açık  kalabilecek." dedi.
 
Ayrıca İtalya limanlarının da 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar kruvaziyer  gemilerine kapatıldığını bildiren Başbakan Conte, 21 Aralık'tan sonra yurt  dışından dönen her İtalyan vatandaşının ve İtalya'ya gelenlerin 14 gün boyunca  karantinada kalması gerektiğini söyledi.
 
Conte, "Akşam yemekleriyle ilgili, insanların evlerine girip  kısıtlamalar getiremeyiz ancak şunu güçlü şekilde tavsiye edebiliriz ki birlikte  yaşamadığımız insanları eve kabul etmemeliyiz." diye konuştu.
 
Başbakan Conte, orta dereceli okullarda 7 Ocak'tan sonra yüzde 75  oranında yüz yüze eğitime geçileceği bilgisini de verdi.
 
Kovid-19 salgınında en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri olan  İtalya'da bugün 993 kişinin ölümüyle en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldığı  açıklanmıştı. Salgının başladığı şubattan beri ülkede 58 bin 38 kişi hayatını  kaybederken, 1 milyon 664 bin 829 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
 

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İtalya Giuseppe Conte koronavirüs
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