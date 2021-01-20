İsyan etti! 'O paraya ev alınır'

'SİZE İNDİRİM YAPIYORUZ DEDİLER...'

'Evde tadilat yaptırıyorum. Geçen gittik, mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları. Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış, şişirmiş şişirmiş, sonra ‘Size yüzde 60 indirim yapıyoruz’ dediler!'

FİYATI ÖĞRENİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ezgi Mola, istenen rakamlar karşısında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: “Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım. Koca mutfak yaptırmıştım birkaç yıl önce, 10 bin lira vermiştim. 120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? 120 bine Beylikdüzü’nden 1+1 ev alınır.”