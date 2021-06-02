02 Haziran 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.431 -0.09 EURO 10,5170 1.04
USD 8,6050 1.01 ALTIN 526,520 1.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsviçre'den flaş Türkiye kararı! Tamamen kaldırıldı

AA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 18:10 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 18:10

İsviçre'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.


Federal Sağlık Dairesinin (BAG) aldığı karar kapsamında, 19 Nisan'dan  itibaren Türkiye riskli listeye alınmış ve listedeki ülkelerden İsviçre'ye  seyahat edenlerin 10 gün boyunca karantinada olacağı belirtilmişti.
 
BAG, listede bugün yaptığı güncellemede, yarından geçerli olmak üzere,  Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.
 
Böylelikle, Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler karantina şartından  muaf tutulacak.
 
Türkiye’nin yanı sıra İran, Hırvatistan, Lüksemburg,  Güney Kıbrıs Rum  Yönetimi (GKRY) ile Almanya, Fransa ve İtalya'nın bazı bölgeleri riskli ülkeler  listesinden çıkarıldı.
 
 İngiltere, Hindistan Belçika, Hollanda, İsveç, Arjantin, Slovenya,  Letonya, Litvanya, Şili, Nepal, Tanzanya ve Uruguay gibi ülkelerin de aralarında  bulunduğu 30 ülke ise listede kalmaya devam etti.
 
Öte yandan, Türkiye'ye gidiş ve gelişlerde Kovid-19 aşısı  yaptırmayanlar için test yaptırma zorunluluğu bulunuyor. BAG'ın bugünkü  kararıyla, Türkiye'den gelen yolcularda Kovid-19 testleri negatif çıkanlar artık  karantinaya alınmayacak.
 
İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları  veriliyor.
 
Riskli ülkeler listesinden gelen yolcular için testleri negatif olsa  dahi karantina zorunluluğu bulunuyor. Karantina şartlarına uymayanlar 10 bin  İsviçre frangına kadar ağır para cezalarına maruz kalabiliyor.
 
Bu arada, nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de, toplam 4 milyon 823 bin  933 doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülkede 1 milyon 750 bin 400 kişinin ise iki doz  aşısı tamamlandı.

ETİKETLER

İsviçre salgın koronavirüs seyahat kısıtlamas
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.