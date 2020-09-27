İsviçre'den flaş AB kararı

İsviçre’de Avrupa Birliği (AB) ile Serbest Dolaşım Anlaşması’nı sonlandırma teklifine yönelik düzenlenen referandumdan serbest dolaşıma devam kararı çıktı.

İsviçre’de bugün İsviçre Halk Partisi’nin AB ile Serbest Dolaşım Anlaşması’na son verilmesi teklifine yönelik referandum düzenlendi. Referandum sonuçlarına göre, İsviçrelilerin büyük bir çoğunluğu anlaşmaya son vermeyi reddetti. Yerel basın, yüzde 37’ye karşı yüzde 63 oyla teklifin reddedildiğini belirtti.