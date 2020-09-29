İsviçre'de asgari ücret ne kadar oldu? Dünyanın en yüksek asgari ücreti İsviçre'de!

İsviçre'de asgari ücret referandumu yapıldı. Geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda İsviçre'nin batısında bulunan Cenevre kantonunda dünyanın en yüksek asgari ücreti için halk referandumda oy kullandı. Cenevre kantonunda saatlik asgari ücretin yükselmesine evet dedi. Böylelikle Cenevre kantonu dünya üzerinde asgari ücretin en yüksek olduğu bölge unvanını kazandı. İsviçre'deki referandumun ardından Türkiye'de de pek çok kişi 1 İsviçre frangı kaç TL? İsviçre asgari ücret 2020 ne kadar? İsviçre'ye nasıl yerleşilir? sorularını araştırıyor. Peki, İsviçre'de asgari ücret ne kadar oldu? İşte dünyanın en yüksek asgari ücreti ile ilgili merak edilenler...

Dünyanın ekonomisi en iyi ülkelerinden biri olarak kabul edilen İsviçre, hafta sonu asgari ücretin yükseltilmesi için referanduma gitti. İsviçre'nin batısında bulunan Cenevre kantonunda dünyanın en yüksek asgari ücreti için halk referandumda oy kullandı. Halk saatlik asgari ücretin yükselmesine evet dedi. Referandum ile birlikte İsviçre dünyanın en yüksek asgari ücretini veren ülke oldu. Bu haber Türkiye'de de yankı buldu. Pek çok kişi internette 1 İsviçre frangı kaç TL? İsviçre asgari ücret 2020 ne kadar? İsviçre'ye nasıl yerleşilir? sorularını araştırıyor. Peki, İsviçre'de asgari ücret ne kadar oldu? İşte dünyanın en yüksek asgari ücreti ile ilgili merak edilenler...

İSVİÇRE'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda İsviçre'nin batısında bulunan Cenevre kantonunda dünyanın en yüksek asgari ücreti için halk referandumda oy kullandı. Oy kullanan seçmenlerin yüzde 57.8'i Cenevre kantonunda saatlik asgari ücretin 23 İsviçre frangına yani yaklaşık190 Türk lirasına yükselmesine evet dedi. Böylelikle Cenevre kantonu dünya üzerinde asgari ücretin en yüksek olduğu bölge unvanını kazandı. Cenevre'de asgari ücret aylık 4 bin 100 İsviçre frangı yani 33 bin 880 TL oldu.

1 İSVİÇRE FRANGI KAÇ TL?

İsviçre'de asgari ücret ile ilgili referandum sonrasında Türkiye'de İsviçre frangının kaç lira olduğunu araştırılıyor. İsviçre frangı şu anda 8,4614 alınıyor ve 8,5124 satılıyor.