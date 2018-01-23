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İsviçre'de 9 bin turist mahsur kaldı

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 16:26 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 16:48

Kayak merkezi Zermatt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 9 bin turist mahsur kaldı. 48. Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta 30 ev çığ riski nedeniyle boşaltıldı.


İsviçre'deki kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam  ediyor.
 
 
Zermatt Turizm Ofisinden yapılan açıklamada, Valais kantonundaki  Zermatt şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle cumartesi gününden bu yana 9 bin  turistin mahsur kaldığı belirtildi.
 
Açıklamada, pazar günü 500 turistin 70 İsviçre frangı karşılığında  helikopterle güvenli bölgelere aktarıldığı kaydedildi.
 
 
 
Zermatt Belediye Başkanı Romy Biner, gazetecilere yaptığı açıklamada,  helikopterlerin ülkedeki güvenlik işlerine tahsis edilmesinden dolayı yoğun  talebi karşılayamadıklarını söyledi. Biner, Zermatt'ta bin 200 kişinin  helikopterlerle bölgeyi terk etmek için sırada beklediğini aktardı.
 
 
 
İsviçre Alpleri'nin en ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden biri  olarak kabul edilen Zermatt ile bağlantılı tüm yollar da ulaşıma kapatıldı, tren  seferleri iptal edildi.
 
 Davos'ta çığ tehlikesi
 
Öte yandan bugün başlayan 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) nedeniyle  tüm dünyanın gözünün çevrildiği Davos kasabasında da 30 ev çığ riski nedeniyle  boşaltıldı.
 
Bölgedeki Zernez kasabasından yoğun kar yağışı nedeniyle tren  seferleri iptal edilirken yollar da ulaşıma kapatıldı.
 
 
 
Zermatt'ta, yoğun kar yağışı ve elektrik kesintisi nedeniyle ocak  ayının ilk haftasında da yaklaşık 13 bin turist mahsur kalmıştı.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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