İşveren işçi milyonları ilgilendiriyor! Resmen belli oldu 5 bin 366 lira...

Ücretsiz izne çıkarılan işçilerle ilgili flaş karar! Hesaba yatacak. Resmi Gazete'de yayımlandı. Ve belli oldu. Ücretsiz izne çıkarılan işçiler ayda 1.500 TL nakdi ücret desteği yerine önceki aylarda almakta oldukları tutarda Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) alacak. KÇÖ, ödenek almaya başlamadan önceki 12 aylık ortalama ücretin yüzde 60’ı üzerinden veriliyor ve asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Ücrette üst limit 5 bin 366 lirayı buluyor.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020’den sonra pandemi tedbirleri kapsamında 26 Mart 2020’de önce 3 ay süre için devreye alınan ve aralıklarla uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 31 Mart 2021’de sona ermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , işçi ve işverenin yoğun talebi üzerine bir kaç gün önce KÇÖ’nün nisan, mayıs ve haziranda geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatıldığını açıklamıştı. KÇÖ’nün 30 Haziran 2021’e kadar sürmesine ilişkin karar dün Resmi Gazete ’de yayımlandı.

GERİYE DÖNÜK OLACAK

Buna göre; uzatma kararı 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere geriye dönük uygulanacak. Geriye dönük uygulamadan sadece KÇÖ’ye daha önce başvuru yapan işletme ve işçiler yararlanabilecek. KÇÖ için yeni bir başvuru alınmayacak. Çünkü yeni başvuru alınabilmesi için kanun değişikliği gerekiyor. Mart ayında 1 milyon 139 bin işçi Kısa Çalışma Ödeneğialdı. Nisan ayında bu işçilerin yaklaşık 800 bini ücretsiz izne çıkartıldı, kalanı ise normal çalışmaya geçirildi.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKANLAR

İşçilerin ücretsiz izinde ve kısa çalışmada geçen süreleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) eksik gün kodlarıyla bildiriliyor. İşçisini nisanda ücretsiz izne çıkardığını (28) koduyla belirtmiş olan işletmeler, 1 Nisan’dan geçerli olacak şekilde (27) koduyla değiştirebilecek. Yani ücretsiz izne çıkartılmış işçiler 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere kısa çalışmada sayılacak.

ÜST LİMİT 5.366 LİRA

Ücretsiz izne çıkarılan işçiler ayda 1.500 TL nakdi ücret desteği yerine önceki aylarda almakta oldukları tutarda Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) alacak. KÇÖ, ödenek almaya başlamadan önceki 12 aylık ortalama ücretin yüzde 60’ı üzerinden veriliyor ve asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Ücrette üst limit 5 bin 366 lirayı buluyor.

NORMALLEŞEN İÇİN NASIL YAPILACAK?

Martta kısa çalışmadayken, nisanda normal çalışmaya geçirilmiş işçiler için geriye dönük uygulama geçerli değil. Uzatma hakkı, bu kişiler için sadece kararın Resmi Gazete ’de yayımlandığı tarihten (23 Nisan 2021) itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak.

İşkur’a kısa çalışma için yeniden başvuru yapmak gerekecek. İşveren, kararın yayımlandığı tarihe kadar normale dönüş kapsamında çalıştırdığı işçinin ücretini kendisi ödeyecek. Ancak burada işverene de nisanda normal çalışmaya geçirdiği işçisinin çalıştığı süre kadar günlük 44.72 lira prim desteği verilecek.

İŞKUR’A BİLDİRİMDE BULUNMAK YETERLİ

21 Nisan 2021’de göreve getirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışmanın 3 ay daha devam etmesiyle ilgili olarak, “Uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacak” dedi. 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için nisan, mayıs ve haziran aylarında İşkur tarafından otomatik uzatma işleminin yapılacağını belirten Bilgin, “İşverenlerimizin İşkur ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak” diye konuştu. Bilgin, KÇÖ’de geçen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.(Posta)