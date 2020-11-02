İşveren bunu yapamaz! Müracaatta bulunun hakkınız olanı alın

Türkiye’de corona virüs salgını ile birlikte, çalışan ve işverenlerin haklarını korumak adına işten çıkarma yasağı getirilmişti. Kısa çalışma ödeneğinin verilmesi ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi ise 2 ay daha uzatıldı. Böylece vatandaşların pandemi döneminde işten çıkarılması ve ekonomik olarak mağdur olmasının önüne geçilmiş oldu.

Çalışma hayatına giren ücretsiz izin ile birlikte bazı sorunlar da ortaya çıktı. Bunlardan çalışanlar için en önemli olanı kimlerin kısa çalışmaya tabi tutulacağı oldu. Aynı işyerinde, aynı pozisyonda çalışanlar dönüşümlü olarak mı ücretsiz izin kullanacak yoksa aynı kişilerle mi devam edecek. Çalışanlar ücretsiz izin sürelerinin uzun olması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ödenen kısa çalışma ödeneğinin asgari ücretin altında olması, uzun süre devam etmesi durumunda çalışanların hayatını zorlaştırıyor.

Bazı işverenler aynı çalışanları uzun süre ücretsiz izne çıkarırken bazı çalışanlar da normal çalışma düzenine devam ediyor. Kısa çalışma modelinde işverenin işçileri hangi kriterlere göre ücretsiz izne ayıracağı konusunda hiçbir kısıtlama bulunmuyor. Fakat işverenin işçilere eşit davranması gerektiği konusunda Yargıtay kararı bulunuyor. Yargıtay’a göre, işveren işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranamaz. Aynı durumdaki işçilere objektif ve farklı davranmayı haklı kılacak nedenler bulunmadıkça eşit davranmak zorundadır.

HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI DÜŞÜNEN ÇALIŞAN NE YAPMALI?

Ayrımcılığa uğradığını düşünen çalışan öncelikle çalışma bakanlığı il müdürlüğüne şikayette bulunabilir. Bakanlık müfettişleri ayrımcılık tespit ederse, ayrımcılığın giderilmesi için mühlet verir. Bu mühletin sonunda da ayrımcılık devam ederse iş akdini haklı fesih yoluna gidebilir. Bakanlık müfettişleri ayrımcılık tespit ederse, kıdem tazminatının yanı sıra mahkeme aracılığıyla dört aya kadar ayrımcılık tazminatı da talep edebilir.

İşveren kıdem tazminatını ödemeyi kabul etmezse önce arabulucuya başvurmalı. Burada sonuç alamazsa dava açmalıdır.