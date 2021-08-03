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İsveç'te silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

03 Ağustos 2021 Salı - 18:07 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 18:15

İsveç'te güpegündüz düzenlenen silahlı saldırı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı.


İsveç'in Kristianstad kentinde saat 15.40 sularında meydana gelen saldırıda, çok sayıda silah sesi duyulmasının ardından polis büyük bir operasyon düzenledi. Polis, Nasby ilçesinde meydana gelen saldırıda hem içeride hem de dışarıda kurbanların bulunduğunu belirtti. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
 
Şu ana kadar kaç kişinin yaralandığı veya yaralıların ciddiyetinin durumu bilinmiyor. Soruşturma sürerken polis olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
 
Dün akşam da Kristianstad'ın aynı bölgesinde bir silahlı saldırı haberi gelmişti. İki olay arasında bağlantı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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İsveç silahlı saldırı yaralı
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