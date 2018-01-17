İsveç'te "Rusya'ya karşı savaşa hazırlıklı olun" broşürü

Sözcü, broşürlerin İsveçlileri "dünyalarının altüst olduğu" duruma nasıl hazırlıklı olacakları konusunda eğitmeyi amaçladığını ifade etti. Broşürlerde vatandaşların evlerinde gerekli gıda, su ve battaniye bulundurmaları gibi pratik bilgiler de içerecek.

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