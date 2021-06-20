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İsveç'te büyük skandal! 100 bin kişiye sahte PCR testi

AA |  20 Haziran 2021 Pazar - 0:43 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 0:43

İsveç'te 100 bin kişiye sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) negatif PCR testi ile birlikte seyahat belgesi düzenlendiği iddiasıyla birçok özel sağlık şirket hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.


Aftonbladet gazetesinin haberine göre, özel sağlık şirketlerinin ülke  genelinde yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi sattığını öner sürdü.
 
Haberde, milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığı iddia edilirken yurt  dışına çıkacakların isteği doğrultusunda sahte negatif PCR testli seyahat belgesi  düzenlendiği ileri sürüldü.
 
Olayı araştıran savcı Alexandra Bittner, dosyada gizlilik bulunduğunu  ve var olan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldığını kaydetti.
 
İsveç'te devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında PCR testi yapmasına  rağmen seyahat belgeseli verilmiyor. Bu nedenle yurt dışına çakacaklar özel  sağlık şirketlerinden 150 avro karşılığı PCR testi yaptırıp seyahat belgesi  alabiliyor.
 

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İsveç koronavirüs seyahat belgesi
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