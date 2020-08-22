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İsveç'in en büyük bankalarından SEB: Türk lirası istikrar kazanacak

AA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 14:34 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 14:34

İsveç'in en büyük bankalarından SEB'in Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulmasını ülke adına olumlu bir durum olduğunu belirterek ''Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacı azalacak, Türk Lirası istikrar kazanacak" dedi.


 İsveç devlet  radyosu SR, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320  milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmesini okuyucularına analistlerin  değerlendirmeleriyle duyurdu.  ''Türkiye tarihinin en büyük doğal gazını buldu" başlığını kullanan  SR'ye açıklamada bulunan Hammarlund, doğal gazın bulunmasının Türkiye'nin uzun  vadede borçlanma ihtiyacını  azalacağını ve Türk lirasının istikrar kazanacağını  belirtti.   Türkiye'nin enerjiden dolayı cari açığına dikkati çeken Hammarlund,  ''Ülke yerli enerjisini üretebilirse cari açık kapanır. Türk lirası da istikrar  kazanırken, yurt dışından borçlanmaya ihtiyaçta daha da azalır" yorumunda bulundu
 
  
 

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