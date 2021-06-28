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İsveç Başbakanı Stefan Löfven görevinden istifa etti

AA |  28 Haziran 2021 Pazartesi - 13:44 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 13:44

İsveç'te Başbakan Stefan Löfven, 21 Haziran'da parlamentoda güvenoyu alamadığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.


Löfven, düzenlediği basın toplantısında, istifa ettiğini duyurarak  meclis başkanın kendisini görevlendirmesi durumunda yeniden hükümet kurmaya talip  olduğunu söyledi.
 
Löfven, "Yeni tip koronavirüs döneminde erken seçime gitmek ileriye  dönük olarak iyi bir seçenek değil. Tekrar hükümeti kurmaya adayım." ifadelerini  kullandı.
 
Parlamentoda, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç  Demokratlar Partisinin 21 Haziran'da sunduğu gensoru önergesi sonucu Löfven  hükümeti güvenoyu alamamıştı.
 
 Güven oylaması, yeni inşa edilen evlerin kiralarının ev sahiplerinin  istediği oranda yükseltilebilmesinin önünü açan tartışmalı yasa tasarısı  sonrasında parlamentonun gündemine gelmişti.
 
Löfven'in istifasının ardından Meclis Başkanı Andreas Norlen'in  hükümet kurma görevi için siyasi partilerle gelecek haftadan itibaren görüşme  yapması bekleniyor.

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