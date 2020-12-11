Isuzu D-Max tamamen yenilendi!

Tamamen yenilenen Isuzu D-Max, üçüncü jenerasyonu ile Türkiye yollarına çıkıyor. Aracın fiyatları özelliklerine göre 270.2 bin ile 408.4 bin TL arasında değişecek. Daha verimli ve performansa sahip motor, araç güvenliğini ve sağlamlığını artırmayı hedefleyen iyileştirilmiş şasi, yeni süspansiyon yapısı ve daha büyük frenler ile birlikte aracın altyapısında da önemli yenilikler mevcut. D-Max tüm versiyonları ile 800 mm sudan geçebilme kabiliyetine de sahip olacak. Ayrıca yaklaşma, uzaklaşma açıları iyileşirken aracın yakıt tüketiminde de belirgin bir iyileşme sağlanması hedeflenmekte.

Araç artık daha çevreci

3. jenarasyon D-Max lansmanında konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan aracın tamamen yenilendiğini söyledi. Arıkan,”Yeni model geçişi sebebi ile pick-up’ta yaklaşık bir yıldır ara vermiştik ancak yeni D-Max ile pazara çok güçlü şekilde geri dönüyoruz. 2002 yılında ilk üretimi gerçekleşen D-Max’in bu yıl üçüncü jenerasyonunu pazaar sunuyoruz”dedi. Arıkan şunları kaydetti:

“Euro 6d emisyon standartlarına uyum sağlayan yeni D-Max her zamankinden daha çevreci. Geliştirilmiş motoru, iyileştirilmiş tepki süresi, düşük yakıt tüketimi ve performansıyla sunulduğu pazarlarda yeni D-Max beğeni aldı. 4X4 versiyonlara eklenen diferansiyel kilidi off-road severler için önemli bir gelişme. Güvenlik çok önemli. Adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.”

Binek araç konforu hedefleniyor



Yeni D-Max’te; Bi-LED farlar, yeni tasarlanmış ön ızgara, modern renk kombinasyonları, yan basamaklar, tavan rayları gibi detaylarla hem spor hem de agresif bir görünüm hedeflenmiş.



4.2 inch renkli bilgi ekranı, yumuşak doku, ince dikiş detaylar ve yeni iç trim renkleri ile içi tasarımı da tamamen yenilenen yeni D-Max, dokuz farklı renk seçeneği ile sunuluyor. 4 milyon km’ye eşdeğer testler yapılan araç özellikle V-Cross donanım seviyesindeki stereo kamera, arka radar, trafik işareti tanıma ve hatırlama, ön çarpışma ve otonom frenleme, dönüş asistanı, çoklu çarpışma önleyici fren sistemi gibi sistemlerle daha çok güvenlik vaad ediyor. Hava yastıkları güvenliği artıracak şekilde geliştirilen yeni D-Max’e ayrıca merkezi hava yastığı gibi yeni güvenlik önlemleri de eklendi. D-Max, Avrupa Euro NCAP ve Avustralya ANCAP’ten 5 yıldız aldı.