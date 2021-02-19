İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Cabbar Sefa T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Cabbar Sefa T.’nin, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi’nde görüldüğünü belirledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Cabbar Sefa T.’yi yakaladı. Cabbar Sefa T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.
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İstismar suçundan aranan hükümlü yakalandı
DHA | 19 Şubat 2021 Cuma - 9:52 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 9:54