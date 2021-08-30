İstismar korkusu! Kadınlar tercih etmiyor

İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, kadınların yüzde 51.9’u gece saatlerindeki ulaşımlarında güvenli bulmadıkları için taksileri tercih etmiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, İstanbulluların yüzde 73.4’ü trafiğin yoğun olduğu saatlerde veya yağmurlu günlerde taksi bulmakta zorlanmaktan yakınıyor. Taksicilerin güzergâh/yolcu seçtiklerine dair şikâyetlerde son bir yılda büyük artış var. İPA, İstanbul’da taksi kullanım alışkanlıklarını, ihtiyaçları ve beklentileri öğrenmek için araştırma yaptı.

KISA MESAFEDE SORUN YAŞANIYOR

Araştırmaya göre, kadınların yüzde 51.9’u gece saatlerinde ulaşım için güvenli bulmamaları nedeniyle taksileri tercih etmiyor. Vatandaşların taksiyi en çok tercih etme nedeni, hastaneye gitmek. Yolcularla şoförler arasında en fazla kısa mesafe yolculuklarda sorun yaşanıyor.

ŞİKÂYETLER BU YIL ARTTI

İstanbul’da 17 bin 395 taksi bulunuyor. Şehrin nüfusu göz önünde bulundurulduğunda taksi başına bine yakın kişi düşüyor. Ankete katılan vatandaşların yüzde 58.4’ü mevcut taksicilik hizmetinden memnun olmadığını ifade ederken, yüzde 29’u memnun olduğunu, yüzde 12.6’sı ise kararsız olduğunu belirtti. ALO 153 Çözüm Merkezi’ne özellikle boş taksi bulamamak ve taksicilerin güzergâh/yolcu seçtiklerine dair pek çok şikayet geldiği bildirildi. Normalleşme sonrasında da bu şikâyetlerde ciddi bir artış olduğu açıklandı. 2020 yılında taksicilerin güzergâh/yolcu seçtiklerine dair gelen şikâyet sayısı 12 bin 476 iken, 2021 yılının ilk 8 ayında bu sayı 18 bin 40’a yükseldi. Taksiyi, şahsi aracı olanlar ve taksi ücretlerini pahalı bulanlar kullanmıyor.

TACİZ EDİLME KORKUSU

- Araştırmaya göre vatandaşlar, İstanbul’da taksi sayısının yetersiz olduğunu düşünüyor.

- Kadınların yüzde 51.9’u gece saatlerinde taksi yolculuğunu güvenli bulmazken, erkeklerdeyse bu oran yüzde 27.3. Tercih edilmemesinin en büyük nedeni, taciz veya saldırıya uğrama korkusu.

- Duraktan taksi kullanma oranı yüzde 49.5, yol üzerinde taksi arama oranı yüzde 39.8, internet üzerinden taksi çağırma oranı ise yüzde 38.7.

- Duraktan çağırma ve yol üzerinden taksiye binme gibi geleneksel yöntemler ağırlığını korusa da taksi kullanımında dijitalleşme oranı da artış göstermekte. Taksi çağırma uygulamalarını tercih eden katılımcılar, kolay taksi bulduğu ve denetlendiği için tercih ettiğini belirtiyor.

- Vatandaşların çoğu, taksi ödemelerinin de toplu taşıma aracında para kart özelliği taşıyan İstanbulkart ile gerçekleştirilmesi halinde taksi kullanımının artacağını düşünüyor.

- Vatandaşlar taksi şoförlerinin her yıl yenilenen trafik güvenliği, ilk yardım, şiddetsiz iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerini alarak sınava tabi tutulmasını ve sınavlardan geçemeyen şoförlere yaptırım uygulanmasını talep ediyor.

EN FAZLA ŞİKÂYET ESENYURT’TAN

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, 2021 yılında taksilerle ilgili 81 bin 512 talep ve şikâyet başvurusu gerçekleşti. Bu başvuruların yüzde 51’i anlık olarak çözüm merkezi tarafından çözüme kavuşturulurken yüzde 49’u çözülmesi için ilgili birimlere iletildi.

- Ocak, şubat ve mart aylarında pandemi ve hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle taksilerle ilgili günlük ortalama başvuru sayısı 250 iken, diğer aylarda günlük ortalama başvuru sayısı 370 oldu.

- Şikâyetlerin en fazla yapıldığı ilçeler ise sırasıyla Esenyurt, Fatih, Bahçelievler, Bağcılar ve Şişli . En çok taksi bulamama ve yolcu seçme şikâyetleriyle ilgili arama yapıldı.

- Taksi şikâyet ve talepleriyle ilgili 153 Beyaz Masa’ya yapılan başvuruların yıllara göre dağılımı incelendiğinde sonuç şöyle:

2019 yılında 103 bin 669, 2020 yılında 99 bin 106 ve 2021 yılında ise 81 bin 512. (Milliyet)