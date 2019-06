İstinaftan 2 yıl evliliğe 2 yıl nafaka

Dava dosyasına göre tekstil işçisi M.E. 2013 yılında İ.E. ile evlendi. M.E’nin çocuk sahibi olma talepleri koca İ.E. tarafından “ilk amaçlarının ev satın alma” olduğu gerekçesiyle sürekli ertelendi. M.E., 1 Temmuz 2015 günü işten eve geldiğinde evdeki bütün eşyalarının alındığını gördü. Evine ne olduğunu anlamaya çalışan kadın, kocası İ.E.’nin yazdığı, “Borcum vardı haciz memurları geldi aldı eşyaları. Ben de terk ettim buraları, sen de annenin evine git. Benden sana hiçbir fayda gelmez. Dilekçeni ver” notunu gördü. Genç kadın yaptığı araştırmalar sonucu eşinin çalıştığı işyerinden ayrıldıktan sonra aynı gün evdeki tüm eşyaları, düğünde takılan ziynet eşyalarını, ev satın almak için bankada biriktirdikleri 25 bin TL’yi alarak sevgilisi Ş.E. ile ortadan kaybolduğunu öğrendi. M.E., eşinin elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini aynı gün kapattığını, ev sahibine ödediği depozitoyu da, “Memlekete taşınıyoruz” diyerek aldığını belirledi. M.E., avukatı Can Ekici aracılığıyla, Bakırköy 1. Aile Mahkemesine başvurarak, maddi ve manevi tazminat ile kocası tarafından alınan ziynet eşyasının değerinin kendisine ödenmesini talep etti.