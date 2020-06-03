İstinaf mahkemeleri ne zaman açılacak? Duruşmalar ve keşifler ne zaman yapılacak?

Corona virüs nedeniyle yargısal sürelerin durdurulduğu dönem içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerindeki duruşmalar ve müzakereler ertelenmişti. HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin ise duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başladı. İstinaf mahkemelerinde duruşmalar ve keşifler hala yapılamıyor. Normalleşme sürecine yönelik takvimde İstinaf mahkemelerindeki duruşma ve keşiflerin yapılacağı tarih de belli oldu. Peki, İstinaf mahkemeleri ne zaman açılacak? İstinaf mahkemelerindeki duruşmalar ne zaman görülecek? Keşifler ne zaman yapılacak? İşte İstinaf mahkemelerinde duruşma ve keşif süreçlerinin başlayacağı tarih...

Corona virüs tedbirleri kapsamında pek çok alanda tedbirler alındı. Adliyeler bir süre çalışmalarına ara verdi ve tüm yargısal süreçler ertelendi. 1 Haziran'da yasakların kalkmasıyla birlikte pek çok alanda normal mesaiye dönüldü. Ancak yargısal faaliyelerin bir kısmı hala yapılamıyor. Bunların başında İstinaf mahkemelerindeki duruşmalar ve keşifler geliyor. Normalleşme sürecine yönelik takvimde İstinaf mahkemelerindeki duruşma ve keşiflerin yapılacağı tarih de belli oldu.

Peki, İstinaf mahkemeleri ne zaman açılacak? İstinaf mahkemelerinde duruşma ve keşif süreçlerinin başlayacağı tarih belli oldu mu? İşte mahkemeler ve duruşmalarla ilgili detaylar...

İstinaf olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri, diğer alanlarda olduğu gibi corona virüs nedeniyle çalışmalarına bir süre ara verdi. Normalleşme takvimi ile birlikte

adliyelerdeki yargısal süreçlerin bir kısmı başladı. HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin ise duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başladı.

İSTİNAF MAHKEMELERİ NE ZAMAN AÇILACAK? DURUŞMALAR NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde yekili olan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yeni Normale Dönüş Eylem Planı hakkında yazı gönderdi. HSK'nın Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıkları, Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıkları, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları'na görderdiği yazıda yargısal süreçlerle ilgili şu kararları aldı:

"HSK Genel Kurulu da, yargısal faaliyetlerde kesintiye neden olmama, vatandaşların sağlık lı bir ortamda hukuk hizmetlerini almalarını temin etme, “yeni normale” dönüş eylem planı çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yapma amacıyla, 29/05/2020 tarihinde, olağanüstü gündemle toplanarak, oybirliği ile aşağıda gösterilen hususları kararlaştırmıştır.

1-Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16/06/2020 tarihine kadar ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam olunmasına,

2-Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetlerinin 01/06/2020’den itibaren başlatılmasına,

3-Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbirin 01/06/2020 tarihi

itibarıyla sonlandırılmasına,

4-Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından; suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilmesine, Her bir mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığının; dosyaların incelenmesi, notlanması, gerekçeli kararların yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan dava ve işlerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi

yargısal faaliyetler ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

5-Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla, 20/07/2020 tarihine kadar, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin karşılanmamasına,

6-Daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarih ve 12362 sayılı yazıları ile idari izinli sayılan şahısların kapsamı daraltıldığından, 01/06/2020 tarihinden itibaren yalnızca altmış yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarına, Altmış yaş üzerinde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, kronik rahatsızlıklarını belgeleyen doktor raporu ibraz etmeleri durumunda idari izin olanağından istifade ettirilmelerine,

7-İdari izinli sayılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının baktığı mahkeme ve işler için, mahallin şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,

8-01/06/2020 tarihinden sonra, yargı hizmetleri icra edilirken, Sağlık Bakanlığı ’nın belirlediği “adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler” talimatına ve Bilim Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine riayet edilmesine,

9-Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına, Karar verilmiştir. "