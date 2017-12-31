İstiklal Caddesi'nde insan seli

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Vatandaşlar caddede yürümekte zorluk çekti.
Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen çok sayıda vatandaş Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi yapılan ışıklandırmayla ışıl ışıl olurken, vatandaşlar caddede adeta insan seli oluşturdu. Adım atmanın bile zorlukla yapıldığı caddede kalabalık kameralarca kaydedildi.
Yoğun güvenlik
İstanbul'un kalbi sayılan Taksim ve çevresinde, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Birçok noktaya yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde bölge, mobil tır içerisinden polis ekiplerince dakika dakika incelendi.
2018'e saatler kala İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda il genelinde 37 bin polisin yanı sıra yaklaşık 4 bin civarında da askeri personel ve sahil güvenlik ekibi görev yapıyor. Taksim’de de sıkı güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, günler öncesinden çok sayıda noktaya yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralarla Taksim ve çevresini dakika dakika inceliyor.
Yüksek çözünürlüklü kameralarla anlık takip
Taksim bölgesindeki 34 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) noktasında 136 yüksek çözünürlüklü kamera ile her an izlemeler gerçekleştiriliyor. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüpheli gördükleri şahıslar için sahadaki ekipleri uyararak olumsuz bir duruma karşı önlemler alıyor.
Öte yandan il genelinde ise yaklaşık bin 700 KGYS noktasında yaklaşık 7 bin kamera ile incelemeler de yapılıyor.
Kangallar ilk kez yılbaşı devriyesinde
Yeni yıla saatler kala Taksim bölgesinde güvenlik önlemlerini attıran polis ekiplerine insanların en yakın dostu olarak ifade edilen köpekler de önleyici tedbir olarak destek oldu. Ancak bu kez Türkiye’de ilk kez Anadolu ırkı olan Kangal ve Akbaş cinsi köpekler de polis ekiplerine eşlik etti.
Emniyet bünyesinde ilk kez sahada yer aldılar
Taksim Meydanı’nda ilk kez toplumsal olaylara karşı önleyici tedbir olarak kullanılan köpekler vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Emniyet bünyesinde aktif olarak görev alan K9 köpeklerinin yanı sıra Kangal ve Akbaşlar da ağızlıkları takılı olarak Taksim ve İstiklal Caddesi’nde devriye turu yaptı.