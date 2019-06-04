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İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu!

DHA |  04 Haziran 2019 Salı - 15:29 | Son Güncelleme : 04 06 2019 - 15:29

Ramazan Bayramın ilk günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.


İstanbul'da tatile gitmeyenler bayramın ilk gününde ziyaretlere ve gezmeye çıktı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezmeyi tercihlerle doldu taştı. İstanbul'un en uğrak yerlerinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yabancı turistler de gelince  yoğunluk hat safhaya ulaştı. Turistler özellikle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve nostaljik tramvay önünde hatır fotoğrafları çektirdi. 

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