05 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 0.13 EURO 9,1290 0.35
USD 7,7490 -0.11 ALTIN 474,920 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstiklal Caddesi'nde akşam oluşan kalabalıkta kurallara uyulmadı

DHA |  04 Ekim 2020 Pazar - 23:52 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 23:52

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen aynı görüntüler yaşandı. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezken, birçok kişinin maskesiz dolaştığı görüldü.


Hafta sonunun son akşamında İstanbullular Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Saat 22.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. Dünya'da ve Türkiye'de vaka sayıları artarken, yetkililer de sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor. Ancak Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıyan görüntülerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği, maske konusunda da bazı vatandaşların dikkatsiz olduğu görüldü. Birçok vatandaş maskesini çenesinin altına indirirken, bazıları ise hiç takmadı. 

ETİKETLER

Taksim İstiklal Caddesi maske
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.