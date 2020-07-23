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İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 1:56 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 1:56

TBMM Genel Kurulunda, "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin 5 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.


Kabul edilen maddelere göre, bireylerin kişilik haklarına, özel  hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların  fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının  önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.
 
Yükseköğretim Kanunu'nun kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme  düzenlemesi kapsamında Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenlerin sosyal  ve mali hakları emsalleri ile eşitlenecek.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın  kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi  genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa  çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak  uzatabilecek.
 
Ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık  normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edilecek.
 
Buna göre, Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak  özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret  desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma  sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık  2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan  karşılanacak.
 
İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma  ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını,  nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları  aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.
 
Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma  başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret  desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme  kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak.  Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı  işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.
 
 Söz konusu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten  yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve  desteklerinden yararlanamayacak.
 
Düzenleme kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene  sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya  ödenmesi işverenden talep edilemeyecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan düzenleme  kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir,  gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.
 
Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak  ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.
 
Kovid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin  önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30  Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.
 
Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona  ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,  ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin  sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnaları arasına ekleniyor.
 

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TBMM İşsizlik Sigortası kısa çalışma
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