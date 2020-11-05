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İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 1:05 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 1:05

TBMM Genel Kurulunda, istihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi.


Kabul edilen maddelere göre vergi borçları yapılandırılarak 18  taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi  (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para  cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları  yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.
 
Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim,  nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara  yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para  cezaları yapılandırma kapsamında olacak.
 
Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller,  haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz  kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.
 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar  için de yapılandırmadan yararlanılabilecek.
 
Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten  itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu  borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar  peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit  ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
 
Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları  da yapılandırılabilecek.
 
Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik  vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık  ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve  zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.
 
 TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin  aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.
 
KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat  alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile  sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında  yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar  Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il  özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları  Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.
 
Yapılandırmadan çiftçi ve orman köylüleri de faydalanabilecek
 
AK Parti'li milletvekillerin verdiği önergeyle vergi borçlarının  yapılandırılmasının kapsamı genişletildi.
 
Buna göre belediyelerin tasarrufuna bırakılan tas?ınmaz kiralamaları  ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına  alındı.
 
 Teklifle büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su  is?leri Genel Müdürlüg?üne olan borçları da yapılandırılabilecek.
 
Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan  orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.
 
İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip  eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi  olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için  hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan  karşılanacak.
 
Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini  istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl  ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç  veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve  ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi  desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.
 
Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31  Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği  uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.
 
Bu arada Genel Kurul'da, boyu ayarlanabilen yeni hatip kürsüsü alçak  ayarda ilk defa HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu tarafından kullanıldı.  Piroğlu, Meclis Başkanlığına teşekkür ederek hayatı bütün engelli vatandaşlar  için kolaylaştıracak adımların atılmasını istedi.
 
Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç,  birleşime ara verdi. Bilgiç, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine  birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı
 
  
 

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