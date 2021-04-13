İstihdam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gençleri çok yakından ilgilendiren istihdam müjdesini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Edirne başta olmak üzere çeltik üreticilerinin sorunlarını da çözüme kavuşturuyoruz. Dün Külliye'de millet kütüphanesinde gençlerimizle birlikteydik. Ülkemizde artık hiçbir evladımız okul öncesinden üniversiteye kadar her kademede istediği eğitimi almaya sahiptir.
Gençlik ve Spor Bakanlığının, bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda 8 bin 121 kişiyi istihdam edileceğini açıkladı.