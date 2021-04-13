İstihdam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Gençlere güzel haber. 8 bin kişi için istihdam imkanı doğdu. Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , kabine toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gençleri çok yakından ilgilendiren istihdam müjdesini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Edirne başta olmak üzere çeltik üreticilerinin sorunlarını da çözüme kavuşturuyoruz. Dün Külliye'de millet kütüphanesinde gençlerimizle birlikteydik. Ülkemizde artık hiçbir evladımız okul öncesinden üniversiteye kadar her kademede istediği eğitimi almaya sahiptir.