13 Nisan 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.378 0.18 EURO 9,7190 0.02
USD 8,1300 -0.24 ALTIN 456,300 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstihdam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

13 Nisan 2021 Salı - 19:21 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 19:22

Gençlere güzel haber. 8 bin kişi için istihdam imkanı doğdu. Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gençleri çok yakından ilgilendiren istihdam müjdesini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
 
Edirne başta olmak üzere çeltik üreticilerinin sorunlarını da çözüme kavuşturuyoruz. Dün Külliye'de millet kütüphanesinde gençlerimizle birlikteydik. Ülkemizde artık hiçbir evladımız okul öncesinden üniversiteye kadar her kademede istediği eğitimi almaya sahiptir.
 
 Gençlik ve Spor Bakanlığının, bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda 8 bin 121 kişiyi istihdam edileceğini açıkladı.
 
 

ETİKETLER

İstihdam İstihdam müjdesi 8 bin 8 bin istihdam
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.