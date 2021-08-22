İstihdam müjdesi! 5 bin 872 yeni personel alınacak

İstihdam müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. MEB'e bağlı olarak 5 bin 872 personel alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık.

Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.