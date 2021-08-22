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İstihdam müjdesi! 5 bin 872 yeni personel alınacak

22 Ağustos 2021 Pazar - 13:11 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 13:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 5 bin 872 kişiye işe alınacak. Detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.


İstihdam müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. MEB'e bağlı olarak   5 bin 872 personel alınacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 
 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır" ifadelerini kullandı. 
 
 
 

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