İstihdam müjdesi! 5 bin 872 yeni personel alınacak

İstihdam müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. MEB'e bağlı olarak 5 bin 872 personel alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 22, 2021
Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.