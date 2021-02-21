İstihdam fırsatı! 50 bin kişi bu yıl işe alınacak

Harekete geçildi. İstihdam fırsatı sunuluyor. 50 bin kişi işe alınacak. Güzel haber geldi. Detaylar belli oldu. Tarımsal kalkınma hamlesi başlatan hükümet, ihtisas OSB’leri ile 50 bin kişiye istihdam imkânı sağlayacak. OSB’lere 51 milyon TL kredi tahsis edilecek. Hükümetin tarım alanında üretime katma değer sağlayacak yeni projesi olan TDİOSB kapsamında bu yıl tarımsal alanda 50 bin kişiye iş imkânı sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında besicilik ve sera alanında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) kuracak. Bu yıl 50 bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiği OSB'lere, 51 milyon lira da kredi tahsis edilecek.

Hükümetin tarım alanında üretime katma değer sağlayacak yeni projesi olan TDİOSB kapsamında bu yıl tarımsal alanda 50 bin kişiye iş imkânı sağlanacak. Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri için 16 ilde kurulmaya başlanan TDİOSB'lar bünyesinde besi ve süt sığırcılığı, koyun ve keçi yetiştiriciliği, manda yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği ile seracılık, meyvecilik, fide ve fidancılık, çiçekçilik, tohumculuk faaliyetleri yürütülecek. Projeye tüm üreticiler başvurabilirken, başvurular valiliklere yapılıyor. Proje ile orta ve büyük ölçekli modern tarımsal işletmelerin sayısal olarak artırılmasına katkı sağlamak amaçlanırken markalaşma ile yetiştirici gelirlerinin de artırılması hedefleniyor. 55 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT Tarım ve hayvancılık alanında uygulanan doğru politikalarla 2020'nin son üç çeyreğinde yüzde 5.3 büyüyen tarım sektörü, geçen yıl 21 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak rekor kırdı. Türkiye son 3 yılda tarım sektöründe yaklaşık 55 milyar dolarlık ihracat yaparken, 17 milyar dolar da dış ticaret fazlası verdi.