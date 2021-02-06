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İstihdam desteğiyle ilgili flaş karar!

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 11:06 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 11:06

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, ihracat şartıyla istihdam desteğinden faydalanabilmesi için üretilen ürünlerin FOB bedelinin (ürün geminin güvertesine taşınana kadar olan bedel) en az yüzde 85'ini ihraç etme şartı 2020 için yüzde 80'e düşürüldü. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Üretici firmalar, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin  en az yüzde 85'ini yurt dışına ihraç etmeleri halinde istihdam ettikleri  personele ödedikleri ücretler için stopaj istisnasından yararlandırılıyor.
 
Karara göre, bölgelerde istihdam desteğinden faydalanmak isteyen  işletmeler için FOB bedelinin en az yüzde 85'inin yurt dışına ihraç edilme şartı,  2020 yılı için yüzde 80'e indirildi.

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FOB bedeli istihdam desteği resmi gazete
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