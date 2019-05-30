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İstifa eden meslek kuruluşu yöneticileri göreve dönemeyecek

AA |  30 Mayıs 2019 Perşembe - 12:05 | Son Güncelleme : 30 05 2019 - 12:13

Anayasa Mahkemesi, milletvekili genel seçimi ve yerel seçim için görevinden ayrılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkanı, başkanları, yönetim ve denetim kurulları üyelerinin aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun hükümlerini iptal etti.


CHP, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve  Borsalar Kanunu'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine  başvurdu.
 
Dava dilekçesinde, Anayasa'da kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşları arasında bir ayrıma gidilmeden düzenleme yapılmasına karşın iptali  talep edilen kural ile bu kuruluşlardan birinin yöneticilerine göreve geri dönme  imkanı tanınmasının haklı bir nedene dayanmadığı savunuldu. Düzenlemenin aynı  zamanda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Anayasa'da güvence altına  alınan özerkliklerine ölçüsüz müdahale niteliğinde olduğu gerekçesiyle Anayasa'ya  aykırı olduğu ileri sürüldü.
 
Anayasa Mahkemesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile  Odalar ve Borsalar Kanunu'ndaki ilgili düzenlemeyi iptal etti.
 
İPTAL GEREKÇESİ
 
Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, odalar ve borsalar ile bunların üst  kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Anayasa'nın 135. maddesinde  çizilen çerçeve içinde 5174 sayılı Kanun ile kurulan kamu kurumu niteliğindeki  meslek kuruluşları olduğu belirtildi.
 
Söz konusu meslek kuruluşlarının yönetim organlarında görev alanların  milletvekili seçimleri ile mahalli idareler seçimlerinde aday olabilmek için  görevlerinden çekilmiş olma şartına tabi olmalarının nedeninin, bu görevlilerin  Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18. maddesinde sayılan "kamu kurumu niteliğindeki  meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar" kapsamında  bulunmaları olduğu kaydedildi.
 
Anayasa'nın 76. maddesinde, belirli kamu görevlerinde bulunanların  milletvekili seçimlerinde aday olabilmeleri için görevlerinden çekilmiş olmaları  koşulu getirildiği hatırlatılan gerekçede, seçimlerde aday olmak amacıyla  görevden çekilenlerin aday olamadıkları ya da seçilemedikleri durumda göreve  dönebilmelerinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da düzenlendiği belirtildi.
 
Anayasa'nın, vatandaşlara kanunda gösterilen şartlara uygun seçilme  hakkı tanıdığı, ayrıca bu hakkın kullanılmasının kanunla düzenleneceğini  belirttiği ve kanun koyucuya anılan hakkın kullanımını düzenleme konusunda takdir  yetkisi verdiği ifade edilen gerekçede, kanun koyucunun, söz konusu takdir  yetkisini kullanırken kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorunda  olduğu vurgulandı.
 
Gerekçede, şu tespitler yapıldı:
 
"Kuralla, adaylığın veya seçimin kaybedilmesi halinde göreve dönme  imkanının tanınması nedeniyle seçilme hakkının kullanımı bakımından, 5174 sayılı  Kanun kapsamındaki meslek kuruluşlarının yönetim organlarında görev alanlar ile  diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim organlarında görev  alanlar arasında bir farklılık yaratıldığı anlaşılmaktadır.
 
Seçilme hakkını kullanmada bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşları yöneticileri için geçerli olan genel bir sınırlama olarak görevden  çekilmiş olma şartı bulunurken özel hükümle göreve dönme imkanı tanınmak  suretiyle 5174 sayılı Kanun kapsamındaki meslek kuruluşları yöneticileri hakkında  farklı düzenleme öngörülmüştür. İptali talep edilen kuralla getirilen farklı düzenleme, seçilme hakkı yönünden eşitlik ilkesine aykırıdır."
 
DEVAMINDAKİ HÜKÜMLER DE İPTAL EDİLDİ
 
Aynı kanuna eklenen ve bu düzenlemenin iptali nedeniyle uygulanma  kabiliyeti kalmayan, "Bu süreçte birlik başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu  başkanının yerine seçim yapılmaz. Yönetim kurulu üyeleri yerine ise yedek üye  çağrılır" şeklindeki ikinci ve "Birlik başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu  başkanının eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar en  yaşlı başkan yardımcısı, yokluğunda en yaşlı üye geçici olarak başkanlık görevini  yürütür." üçüncü fıkralarının da iptaline karar verildi.
 
ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI YÖNETİCİLERİ DE GÖREVE DÖNEMEYECEK
 
CHP, başvuru dilekçesinde, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek  Kuruluşları Kanunu'na eklenen ek 1. maddenin de aynı gerekçelerle iptalini  istedi.
 
Yüksek Mahkeme, milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık  için görevinden ayrılan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkanı ve  başkanları ile yönetim ve denetim kurulları üyelerine aday olamadıkları veya  seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmeleri, bu süreçte genel başkan  ve başkanların yerine seçim yapılmayarak başkanlık görevinin geçici olarak  yürütülmesi, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üyelerin  çağrılmasını öngören düzenlemeyi de aynı gerekçelerle iptal etti.

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