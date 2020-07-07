İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Kimler istifa ile kıdem tazminatını alabilir?

Normal şartlar altında kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçi, haklı bir gerekçesi yoksa kıdem tazminatı alamaz. Ancak bazı şartları taşıyan işçi kıdem tazminatını alabiliyor. 6 aylık enflasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan memur maaş katsayısına göre kıdem tazminatı tavan tutarının da yukarı çekilmesiyle birlikte belli bir süre aynı iş yerinde çalışan pek çok kişi de kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığını, istifa etmeleri durumunda ne kadar kıdem tazminatı alabileceklerini merak ediyor. Peki, İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı hangi koşullarda ödeniyor? Kimler istifa ile kıdem tazminatını alabilir?İşte istifa ile kıdem tazminatı hakkı ile ilgili merak edilenler...
3 Temmuz itibarıyla son 6 aylık enflasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan memur maaş katsayısına göre tavan tutar da yukarı çekildi. Bir başka deyişle kıdem tazminatının en üst tutarına yüzde 5.75 oranında zam yapıldı.
Yeni tavana göre 7.117 lira ve üzeri aylık brüt ücreti olanlar, her 1 yıl için 387 lira daha fazla tazminata hak kazanacak. Kıdemde tavan 1 Temmuz-31 Aralık 2019 döneminde 6.379 liraydı. Böylece son 1 yılda kıdem tavanında memur zamlarıyla birlikte 738 liralık artış meydana geldi.
KIDEM TAZMİNATI HANGİ KOŞULLARDA ÖDENİYOR?
Tazminat sadece işten çıkarılma durumunda değil, istifa hallerinde de alınabiliyor. Örneğin; erkek işçi askerlik, kadın ise evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa, kıdemini alabiliyor. Emekli olmak için işten çıkanlar, kıdem tazminatı alır. 8 Eylül 1999’dan önce işe girip de 15 yıl sigortalı olan ve en az 3600 günü tamamlayanlar ile 1999’dan sonra ilk defa işe başlayıp 25 yıl sigortalı olup 4500 gün prim ödeyenler ise istifa edince kıdeme hak kazanıyor.
7000 GÜNÜ TAMAMLAYANLAR İSTİFA İLE KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
7000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor. Dolayısıyla burada sigortalılık süresi aranmıyor. Bir başka deyişle 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler, SGK’dan yazı isteyip çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını yasal olarak alabilir. Bunun için SGK’dan ‘yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirmiştir’ yazısı istenmeli. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdem alır.